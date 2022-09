Einwohner unzufrieden mit Trinkwasserqualität

Großkorbetha/MZ - Der Ortsbürgermeister von Großkorbetha, Bernd Ostermann (SPD), hat alle Einwohner zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung über die künftige Trinkwasserversorgung im Ort eingeladen. Diese findet laut Ostermann am Montag, 12. September, 17.30 Uhr, im Besprechungsraum am Bürgermeisterbüro in der Goethestraße 1 statt. Was der durchaus brisante Hintergrund der Veranstaltung ist.