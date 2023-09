Das gab es noch nie: Bei Grabungen auf dem Tagebaufeld Domsen in Hohenmölsen haben Archäologen erstmals Flachs gefunden, der bis zu 2.000 Jahre alt sein könnte. Wie hier glückliche Bedingungen für einen Meilenstein gesorgt haben.

Sensationsfund im Tagebau Domsen: Susanne Friederich (Mitte), Abteilungsleiterin Bodendenkmalpflege bei der Landesdenkmalbehörde, und Grabungsleiter Jonathan Schulz erklären Sylke Saupe, Leiterin Liegenschaften bei der Mibrag, was es mit dem Flachs-Fund in der Rottegrube auf sich hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ - Archäologen im Tagebau Domsen ist ein Sensationsfund gelungen: In einer sogenannten Rottegrube wurde erstmals konservierter Flachs entdeckt. Der auf 1.000 bis 2.000 Jahre geschätzte Fund sei in der Form bislang einmalig. „Noch nie konnten wir diesen Produktionsschritt der historischen Flachsverarbeitung so greifbar nachvollziehen“, sagt Susanne Friederich, Leiterin der Bodendenkmalpflege im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.