Einkaufspreise verdoppelt: So teuer wird die Weihnachtsgans in Weißenfels

Marvin Kleinschmidt (links) ist Auszubildender im ersten Lehrjahr im Restaurant „Altes Brauhaus“ in Weißenfels. Sein Chef Andreas Heidrich zeigt ihm am Dienstagvormittag, wie Kartoffelklöße für das anstehende Tagesgeschäft gleichmäßig geformt werden. 40 Stück sollen es werden.

Weissenfels/Hohenmölsen/MZ - Knusprige Gans aus dem Ofen, eine Füllung aus Äpfeln, dazu Klöße und Rotkohl – ein Klassiker zum Weihnachtsschmaus. Doch wer sich das Traditionsessen in diesem Jahr im Restaurant schmecken lassen will, könnte eine Überraschung erleben: „Wir wissen noch nicht, ob und wie wir in diesem Jahr Gänsekeule mit Klößen anbieten können“, sagt Andreas Heidrich, Inhaber vom Alten Brauhaus in Weißenfels.