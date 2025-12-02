Der Agrardienstleister LHT in Lützen erweitert seinen Landmarkt um ein Hofladen-Angebot. Was es dort alles zu kaufen gibt.

Einkaufen in Lützen: Warum der Landmarkt jetzt auch Hofladen ist

LHT-Vorständin Heidi Olischer (l.) schenkt bei der Eröffnung des Hofladens Kostproben an die Kundschaft aus.

Lützen - Der Ansturm der neugierigen Kunden reißt kaum ab am Montagmorgen bei der Ländlichen Handels- und Transportgenossenschaft (LHT) in der Göteborger Straße in Lützen. Grund dafür ist eine Erweiterung des Sortiments im Landmarkt des Agrardienstleisters. In einem Nebenraum des Marktes, in dem vorher Tierfutter lagerte, hat am 1. Dezember ein Hofladen eröffnet.