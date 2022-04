Eines für alle

Das neue Jahr wird in Weißenfels mit einem Höhenfeuerwerk eingeleitet. Das verlangt viel Vorbereitung. Und es könnte nicht das letzte seiner Art bleiben.

Weissenfels/MZ - Der Countdown rückt näher. Wenn am Sonnabend das neue Jahr beginnt, wird dieses in Weißenfels nicht nur mit einem lauten Knall, sondern auch mit einem spektakulären Feuerwerk eingeläutet. Es richtig krachen zu lassen, ist am ersten Tag des neuen Jahres die Aufgabe von Jochen Schuba.