Weißenfels/MZ - Zigaretten in noch unbekanntem Umfang haben Diebe bei einem Einbruch in ein Einkaufszentrum bei Weißenfels gestohlen. Nach Polizeiangaben waren die unbekannten Täter in der Nacht zu Donnerstag in ein Tabakgeschäft im Ortsteil Borau eingedrungen. Kriminaltechniker haben am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.