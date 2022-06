Ein Einbrecher ist am Werk (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Unbekannte Täter haben vergeblich versucht, in einen Imbiss in der Merseburger-Straße in Weißenfels einzudringen. Laut Polizei hatten sie versucht, die Tür zu dem Lokal mit Werkzeug aufzubrechen. Doch die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.