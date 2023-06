Vladislav Chepelenko (rechts) könnte sich gut vorstellen, in der Küche der Schönburger Burgschänke zu arbeiten, die Volker Kutzner betreibt.

Weissenfels/Schönburg/MZ - Anna Pryimak hat ihn bereits und Vladislav Chepelenko womöglich ebenfalls bald, wenn es für ihn gut läuft. Die Rede ist von einem Arbeitsplatz in Deutschland. Einen solchen zu finden, ist für Flüchtlinge nicht immer einfach. Zum einen sei die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und Qualifizierungen teils schwierig und langatmig, zum anderen mangele es ihnen oft an Deutsch-Kenntnissen, sind die Deutsch-Kurse im Burgenlandkreis doch derzeit bereits an ihren Kapazitätsgrenzen, wie jüngst die Kreisverwaltung und zwei Geschäftsführer gegenüber der MZ anmerkten, die Pflegekräfte für ihre Seniorenheime suchen.