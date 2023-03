Weissenfels/MZ - Mit einer speziellen Plakette dürfen drei touristische Einrichtungen in Weißenfels künftig für sich werben. Sachsen-Anhalts Tourismusminister Sven Schulze (CDU) hat am vergangenen Freitag das Siegel für „ServiceQualität“ an die Touristinformation, das Heinrich-Schütz-Haus und das Museum auf Schloss Neu-Augustusburg überreicht. Qualität sei insbesondere im Tourismus der Schlüssel zum Erfolg, so des Ministers Botschaft.

