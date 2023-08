In der vergangenen Silvesternacht fiel die Uhr Vandalismus zum Opfer. Nachdem zunächst der Club „Am Wasserturm“ die Uhr reparierte, hat nun die Stadt die Wiederherrichtung beendet. Wie viel Geld die Verwaltung dafür in die Hand genommen hat.

Hohenmölsen/MZ - Hoffentlich bleibt sie auch so: Seit Donnerstag erstrahlt die Uhr am Hohenmölsener Busbahnhof in neuem Glanz – ein knappes Dreivierteljahr, nachdem sie in der Silvesternacht von Unbekannten durch Böller komplett zerstört worden ist.