Markröhlitz/MZ - „Das war schon ein besonderes Jahr“, sagt Dirk Glotz so kurz vor Weihnachten. Immerhin haben sie jahrelang darauf hin gearbeitet, nun kann endlich der neue Glockenturm der Markröhlitzer Kirche errichtet werden. Ende Oktober war Richtfest, im Januar soll das Dach fertig werden. „Wir hatten ein paar Wochen Verzug wegen des frühen Wintereinbruchs und Krankheitsfällen in der Baufirma“, berichtet der Vorsitzende des Fördervereins Dorfkirche Markröhlitz. Zufrieden ist der 55-Jährige am Jahresende dennoch.