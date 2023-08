Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Es ist ein zutiefst emotionaler Moment an einem bemerkenswerten Abend: Kurz nach halb neun erheben sich am Donnerstagabend die rund 800 Gäste des Konzertes zur Eröffnung des Weißenfelser Stadtfestes von ihren Plätzen. Gemeinsam singen sie in der Abenddämmerung ein besonderes Lied für die Stadt. Auf der großen Bühne werden sie begleitet von Sängerin Constanze Kochanek und dem Leipziger Symphonieorchester.