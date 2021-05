Eigenes Budget für die Weißenfelser Ortschaften?

Warum der bisherige Entwurf auf Kritik in den Ortschaften gestoßen ist.

Langendorf gehört seit 2010 zu Weißenfels. Die Interessen der Einwohner vertritt der Ortsbürgermeister, der in der Kirchbergstraße 10 sein Büro hat.

Weissenfels/MZ - Mehr als zehn Jahre nach der Gemeindegebietsreform ist in Weißenfels eine Diskussion darüber entbrannt, welche Rechte künftig den zwölf eingemeindeten Ortschaften eingeräumt werden sollen. Hintergrund der Debatte ist die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Weißenfels. Das Papier regelt grundlegende Zuständigkeiten und die Organisation in der Stadtverwaltung. Aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen im Kommunalverfassungsgesetz des Landes muss das Papier nun überarbeitet werden. Während zahlreiche Änderungen eher verwaltungstechnischer Natur sind, scheiden sich die Geister an der Frage, welche Rechte die Ortschaften künftig noch haben sollen.

„Sie haben sich große Mühe gegeben, nichts Konkretes zu sagen“

Klar ist: Eine Unterscheidung der Befugnisse einzelner Ortschaften soll es künftig nicht mehr geben. In der bisherigen Fassung gibt es Unterschiede zwischen den Orten. Jene, die seinerzeit freiwillig nach Weißenfels gegangen sind, hatten im Eingemeindungsvertrag für eine bestimmte Zeit gewisse Sonderrechte ausgehandelt - im Unterschied zu jenen Orten, die 2010 der Stadt per Gesetz zugeordnet wurden. Der bisherige neue Entwurf, der auf der Sitzung des Stadtrates im März zur weiteren Diskussion in den Hauptausschuss verwiesen wurde, enthält zum Verdruss zahlreicher Vertreter der Ortschaften nur allgemeine Formulierungen zu den künftigen Befugnissen auf dem Lande.

„Sie haben sich große Mühe gegeben, nichts Konkretes zu sagen“, meinte zum Beispiel Langendorfs Ortsbürgermeister Horst Ziegler (Fraktion Wir Weißenfelser/Bürger für Weißenfels/Landgemeinden) auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses zum umstrittenen Paragrafen 30, der Aufgaben und Budgets der Ortschaftsräte festlegen soll. Langendorf hatte sich Anfang 2010 freiwillig der Stadt Weißenfels angeschlossen und war damit der Zwangseingemeindung entgangen.

Forderung nach festem Budget für kleinere investive Maßnahmen

Konkrete Zusagen forderte auch Fraktionskollege Franz Patzschke, stellvertretender Ortsbürgermeister in Tagewerben, das im September 2010 nach Weißenfels zwangseingemeindet wurde. Die Kernforderung: In der neuen Hauptsatzung soll für alle Ortschaften ein festes Budget für kleinere investive Maßnahmen festgeschrieben werden, über das sie selbst verfügen können.

„Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal die Stadt fragen müssen, wenn wir mal eine neue Bank kaufen wollen“, sagt Ziegler und spricht von einer Größenordnung von 10.000 bis 15.000 Euro pro Ortschaft und Jahr. Ein Budget, das die Orte unabhängig von jenen 10 Euro pro Einwohner für die Kultur- und Heimatpflege erhalten sollen.

Vergabe durch den Ortschaftsrat wäre der Weg länger

„Das müssen wir diskutieren“, meint der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos). Die Vergabe bestimmter Aufträge durch den Ortschaftsrat sei laut Kommunalverfassungsgesetz durchaus möglich. Allerdings könnte ein solches Verfahren mit erheblichem Mehraufwand verbunden sein, gibt er zu bedenken. Geht es zum Beispiel um neue Stühle für einen Kindergarten, dann könne der Verwaltungschef einen Auftrag bis zu einem Wert von 125.000 Euro selbst auslösen.

Bei einer Vergabe durch den Ortschaftsrat wäre der Weg länger, müssten doch Sitzungsunterlagen vorbereitet und Ladungsfristen eingehalten werden. Nach Pfingsten will man nun in einer Telefonkonferenz zwischen dem Rechtsamt der Stadt und drei Ortsbürgermeistern als Interessenvertretern aller Ortschaften versuchen, die Wogen zu glätten und einen Kompromiss zu finden. (mz)