Ehepaar schläft in brennender Gartenlaube in Wengelsdorf

Wengelsdorf/MZ - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist eine Gartenlaube in Wengelsdorf vollständig ausgebrannt. Den Brand bemerkte ein Ehepaar, das zu diesem Zeitpunkt in der Laube schlief. Laut Aussagen der Polizei konnten sie sich in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache. Einen Hinweis auf Brandstiftung liegt den Ermittlern derzeit nicht vor.