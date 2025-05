Weißenfels/MZ. - Die geplante Errichtung eines Geschäftshauses am Markt 23/24 in Weißenfels kommt nur schwer voran. Der derzeitige Plan sieht vor, dass die Fassade der Gebäude, in denen sich ehemals das bekannte Spielwarengeschäft „Kinderland“ befunden hat, in Teilen stehen bleibt und dahinter ein Neubau errichtet wird.

