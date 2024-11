Der Kaufhalle aus DDR-Tagen an der Promenade winkt der Abriss. An gleicher Stelle ist ein neuer Einkaufsmarkt mit darüber liegenden Wohnungen geplant. So soll die Häuserzeile an der Promenade weitgehend geschlossen werden. Einen Durchgang zur Fischgasse wird es aber auch künftig geben..

Foto: Alexander Kempf