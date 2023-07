Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Profen im Burgenlandkreis findet die Polizei jede Menge Rauschgift. Der 37-jährige Wohnungsinhaber sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Durchsuchung in Profen: Polizei verhaftet mutmaßlichen Dealer

In Profen im Burgenlandkreis ist ein 37-jähriger mutmaßlicher Drogendealer verhaftet worden (Symbolfoto).

Profen/MZ - Ein 37-jähriger Mann aus Profen im Burgenlandkreis ist wegen Verdachts auf Drogenhandel verhaftet worden. Am Donnerstagmorgen wurde die Wohnung des bereits polizeibekannten Mannes durchsucht: Laut Revier sind dabei größere Mengen an Drogen beschlagnahmt worden: knapp 100 Gramm Kokain, 544 Gramm Crystal, 431 Gramm Marihuana und 245 Ecstasy-Tabletten. Am Freitag sei der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft anordnete.