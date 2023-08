Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - In den vergangenen Jahren haben sich Anhänger bekannter Fußballvereine in Weißenfels einen illegalen Wettstreit geliefert. Graue Versorgungskästen am Straßenrand haben sie mit Spraydosen in die Farben ihres Vereins gehüllt und mitunter verbal gegen andere Clubs ausgeteilt. Das wiederum hat die gegnerischen Fans provoziert und nicht selten zur nächsten Farbschicht auf den Kästen geführt. Nachdem das illegale Wetteifern in den vergangenen Monaten ein wenig nachgelassen hat, scheint die Sprayer-Saison nun wieder eröffnet zu sein. Seit einigen Tagen gewinnen auffällig viele Versorgungskästen über Nacht an Farbe.