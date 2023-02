Zum „Tag der Liebe“ steht die rote Rose hoch im Kurs. Doch in diesem Jahr könnte die Königin der Blumen durch Frühblüher vom Thron gestoßen werden. Woran liegt das? Warum sich der Gang ins Blumenfachgeschäft trotzdem oder erst recht lohnt.

Sandra Lange bietet neben Blumensträußen auch gefriergetrocknete Rosen im Glas oder Herzen aus Holz an.

Weißenfels/MZ - Langstielige rote Rosen mit großen Blüten gelten als der Liebesbeweis und werden deshalb traditionell am Valentinstag gern verschenkt. Doch die gegenwärtigen Krisen machen auch vor den Blumengeschäften nicht Halt, treiben die Preise in die Höhe und zwingen die Händler, neue Angebote zu entwickeln. Dies könnte zur Konsequenz haben, dass sich der einstige Rosenkavalier in diesem Jahr nach Alternativen zur Königin der Blumen umschaut.