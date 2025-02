Ein 26-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau aus Weißenfels stehen wegen Drogenhandels im Fokus der Polizei. Was in ihren Wohnungen sichergestellt worden ist.

Weißenfels/MZ - Drogenfahnder ermitteln gegen eine 41-jährige Frau und einen 26-jährigen Mann aus Weißenfels. Beide sollen im großen Stil gedealt haben, teilte die Polizeiinspektion Sachsen-Anhalt Süd in Halle am Dienstag mit. Am Vortag seien die Wohnungen der Tatverdächtigen in der Saalestadt durchsucht worden. Die beiden stehen aktuell gemeinsam mit zwei weiteren mutmaßlichen Drogendealern aus Halle im Fokus der Fahnder. Wie es hieß, waren auch in Halle Wohnungen durchsucht worden. Bei den Aktionen in Weißenfels und Halle seien unter anderem rund ein Kilogramm Cannabisblüten, die Partydroge MDMA, Methamphetamin sowie diverse Utensilien zum Drogenhandel und vier Mobiltelefone sichergestellt worden. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um deutsche Staatsbürger.