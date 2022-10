Weißenfels/MZ - Wer Winterkleidung aussortieren und in die in der Stadt bereitstehenden Container geben will, der sollte das in diesen Wochen vor Beginn der kalten Jahreszeit tun. Darauf hat Henriette Körber vom Weißenfelser Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aufmerksam gemacht.