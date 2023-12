In der Gemeinde An der Poststraße im Burgenlandkreis hat ein Mann eine Nordmann-Tanne aus einem Privatgarten gestohlen

An der Poststraße/dpa - In der Gemeinde An der Poststraße (Burgenlandkreis) hat ein Mann eine Nordmann-Tanne aus einem Privatgarten gestohlen.

Zeugen hätten angegeben, dass der Täter den Baum am Freitagabend im Ortsteil Schimmel in einem abgeholzt hat, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend soll er die Tanne in sein Auto eingeladen haben und davongefahren sein.

Die Zeugen hätten sich sein Kennzeichen gemerkt, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann.