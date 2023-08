In Weißenfels ist in der Nacht zu Dienstag ein Pkw in Brand geraten. Zwei weitere Autos sind durch die Flammen ebenfalls beschädigt worden.

In Weißenfels musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag wegen eines Pkw-Brandes ausrücken (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Hardenbergstraße in Weißenfels ist in der Nacht zu Dienstag ein Pkw in Brand geraten. Die Ursache ist bislang unklar, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer seien zudem zwei weitere, in unmittelbarer Nähe geparkte Autos beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Ermittlungen zum Brand laufen.