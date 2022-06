Drama am Wehr - Drachenboot-Unfall auf der Saale bei Weißenfels

Weissenfels/MZ - Zu einer Katastrophe wäre es fast am Sonntag während des Drachenbootrennens auf der Saale in Weißenfels gekommen. Während eines der Rennläufe fuhr eines der beiden beteiligten Boote mit seinen 18 Insassen über das Wehr an der Marienmühle und kenterte. Ein zehnjähriges Mädchen wurde unter Wasser gezogen und ertrank beinahe. Es konnte aber noch gerettet werden. Das Kind und zwei weitere Verletzte wurden mit Prellungen und Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht. Das Mädchen konnte noch am gleichen Tag wieder nach Hause entlassen werden. Gegen den Steuermann des Bootes ermittelt nun die Polizei.

