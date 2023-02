Ortsbürgermeister Michael Winter (von links) und Roland Schumann aus dem Ortschaftsrat (beide Bürgerliste) stehen am Dorfteich in Bothfeld und blicken auf die übrig gebliebene Mittelinsel, die inzwischen vom Regen umspült wurde.

Bothfeld/MZ - Algen, Schilf, Blätter, Insekten – jeder Teich neigt mit der Zeit dazu, Schlamm am Boden anzusammeln. So auch der Dorfteich in Bothfeld, weswegen das Gewässer in dem Lützener Ortsteil im Dezember vergangenen Jahres entschlammt werden sollte. Die Stadt beauftragte eine Firma, die genau das tat – zumindest teilweise. Denn übrig blieb eine etwa 30 Quadratmeter große Mittelinsel aus Schlamm und Schilf, die laut Verwaltung auch künftig nicht entfernt werden soll. Anwohner sind erzürnt über die in ihren Augen unfertige Arbeit: „Hier ist eine Leistung nicht zu Ende gebracht worden. Ich verstehe nicht, wie die Stadt dafür Geld ausgeben kann“, sagt Ortsbürgermeister Michael Winter (Bürgerliste).