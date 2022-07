Dorfstraße in Wählitz wird saniert: Was sich für Anwohner danach ändern wird

Das alte Kopfsteinpflaster in der Dorfstraße Wählitz soll bald der Vergangenheit angehören und durch neuen Asphalt ersetzt werden.

Wählitz/MZ - Die Bewohner der Dorfstraße in Wählitz müssen sich ab dem kommenden Jahr auf Änderungen in ihrer Straße einstellen. Wie in der jüngsten Sitzung des Hohenmölsener Bauausschusses bekannt wurde, soll die Dorfstraße 2023 grundhaft saniert werden. Die Stadt Hohenmölsen rechnet mit Kosten von 900.000 Euro.