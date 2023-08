Reichardtswerben feierte am Wochenende groß sein 1142-jähriges Bestehen. Warum man dabei unter anderem auf eine Olympiade für die Jüngsten setzte.

Spiel und Spaß in Reichardtswerben

Reichardtswerben - „Sport frei!“ hieß es am Samstagnachmittag wieder in Reichardtswerben. Dort fand im Rahmen des jährlichen Dorffestes zum zweiten Mal die Kinderolympiade statt. Rund 75 Kinder konnten sich an insgesamt 13 Stationen ausprobieren.