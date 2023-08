Doppelte Last: Junger Lehrer leitet in Weißenfels zwei Schulen

Weißenfels/MZ - Wenn an diesem Donnerstag überall das neue Schuljahr beginnt, dann liegen hinter Christopher Hesselbarth besonders anstrengende Tage. Immerhin leitet der 30-Jährige gleich zwei Grundschulen in Weißenfels. Im März 2021 wurde Hesselbarth Leiter der Albert-Einsteinschule - seinerzeit als jüngster Schulleiter im Süden Sachsen-Anhalts. Nachdem der Vorgänger in den Ruhestand verabschiedet wurde, hat er im Februar dieses Jahres zusätzlich die Verantwortung an der Berg-Grundschule übernommen. An beiden Schulen lernen insgesamt rund 520 Mädchen und Jungen.