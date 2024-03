Die Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Weißenfels hat vom Discounter Lidl 500 Euro als Spende erhalten. Was der Hintergrund ist und was die Einrichtung mit dem Geld machen möchte.

Weißenfels/MZ. - Kinder und Erzieherinnen der Kita „Anne Frank“ in Weißenfels können sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen. Den Scheck hat unlängst Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) im Rathaus überreicht. Von dem Geld möchte das Kita-Team laut Stadtverwaltung Spielzeug für den Garten kaufen. Die Summe stammt aus einer Aktion, die sich Discounter Lidl für die Wiedereröffnung seiner Filiale in der Neustadt am 1. Februar hatte einfallen lassen: Damals saß Vize-OB Steve Mämecke für eine gute Viertelstunde an der Kasse. Die Einnahmen während Mämeckes Einsatz (350 Euro) habe Lidl noch aufgerundet.