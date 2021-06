Direktkandidaten von CDU und AfD geben Stimmen ab

Weißenfels - Die Landtagswahl hat begonnen: Seit 8 Uhr haben an diesem Sonntag auch die Wahllokale in Weißenfels geöffnet. Als eine der ersten Wählerinnen hat CDU-Direktkandidatin Elke Simon-Kuch im Ortsteil Markwerben ihre Stimme abgegeben. Sie möchte Amtsinhaber Marcus Spiegelberg das Direktmandat im Wahlkreis 39 streitig machen. Die CDU-Kandidatin blickte am Morgen auf einen engagierten Wahlkampf zurück und freute sich, dass ihre Parteimitglieder aus den Gemeinden Weißenfels, Lützen und Teuchern in den vergangenen Tagen und Wochen während des Wahlkampfs noch einmal enger zusammengerückt sind. Den Wahlausgang möchte sie mit Freunden und Unterstützern in einem Weißenfelser Eiscafé verfolgen - wenn es das Wetter zulässt und die notwendigen Hygieneregeln eingehalten werden können.

Elke Simon-Kuch bei der Stimmabgabe zur Landtagswahl in Markwerben. Foto: Kempf

Auch Spiegelberg gab gleich am Sonntagmorgen seine beiden Stimmen ab, zusammen mit seiner Frau Elisabeth ging er in der Albert-Einstein-Schule in Weißenfels-West wählen. Der AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis 39 zeigte sich zuversichtlich, das Direktmandat verteidigen zu können. Aufgrund hoher Umfragewerte für seine Partei und vieler Gespräche mit Bürgern während des Wahlkampfs spürt der Weißenfelser AfD-Kandidat Rückenwind. Er will den Wahlausgang am Abend im kleinen Kreis mit seiner Familie verfolgen (mz/kem).