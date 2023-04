Neue Ausstellung im Burgenlandkreis ab Sonnabend: Was das Besondere an den Werken von Kerstin Graumüller ist und wie die Frau zum Malen gekommen ist.

WEISSENFELS/MZ - Eine Vernissage ist an diesem Sonnabend, 15. April, in Katja Köhlers Kreativatelier in der Neuen Straße in Weißenfels angesagt. Es ist seit der Eröffnung im Jahr 2021 die zweite Veranstaltung dieser Art. Welche drei Künstler die Besucher beider Ausstellungseröffnung kennenlernen können, lesen Sie hier.