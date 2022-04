Diese Bilanz zieht der Sportbetrieb in Weißenfels für die Badesaison 2021

Weissenfels/MZ - Rund 14.000 Besucher sind in der diesjährigen Sommersaison in das Weißenfelser Freibad gekommen. Darüber hat Viola Schikorr, Leiterin des städtischen Sport- und Freizeitbetriebes, auf MZ-Anfrage informiert. Das sanierte Freibad am Kastanienweg war zwischen Juni und September gut drei Monate geöffnet. Besonders beliebt ist die weitläufige Freizeitoase mit ihrem markanten Sprungturm bei Familien.