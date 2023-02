Allein im letzten Vierteljahr waren Automaten 15 Mal Ziel von Diebstählen und Zerstörungswut. Wie die Stadt nun darauf reagieren will.

Diebe zerstören in Weißenfels immer wieder Parkscheinautomaten

Ein defekter Parkscheinautomat in der Fischgasse

Weißenfels/MZ - Kurz bevor Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) den Vorstoß im Stadtrat noch einmal begründete, war es wieder geschehen: Zwei Parkscheinautomaten in der Stadt sind aufgebrochen worden. Nun will die Kommune dem kriminellen Treiben etwas entgegensetzen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen, dass es bei den Parkscheinautomaten bald kein Wechselgeld mehr geben wird.