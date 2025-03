Etwa 100 Liter Diesel haben unbekannte Täter aus einem in Deuben im Burgenlandkreis angestellten Lkw abgezapft und gestohlen.

Diebe zapfen in Deuben 100 Liter Diesel aus einem Lkw ab

Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto haben Diebe in Deuben im Burgenlandkreis 100 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft und gestohlen.

Deuben/MZ - In Deuben im Burgenlandkreis haben unbekannte Diebe etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw abgezapft. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Freitag mit. Die Beamten haben Spuren am Tatort gesichert und Ermittlungen eingeleitet.