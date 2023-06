Diebe stehlen in Weißenfels ein Elektrofahrrad

Aus einer Tiefgarage in Weißenfels ist ein Elektrofahrrad gestohlen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Saalstraße in Weißenfels ist in der Nacht zu Mittwoch ein Elektrofahrrad gestohlen worden. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis hatten der oder die unbekannten Täter das Schloss mit einem Schneidwerkzeug durchtrennt.