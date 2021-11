Weißenfels/MZ - Am Mittwoch hat sich in einem Lagerhaus in Weißenfels zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr ein Diebstahl ereignet. Laut der Polizei drangen die Diebe in das Lager ein und stahlen diverse Möbel.

Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Wie die Täter ins Lager gelangten, bleibt Gegenstand der andauernden Ermittlungen.