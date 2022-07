Die Weißenfelser Stadthalle gibt es seit 20 Jahren

Jörg Wurche arbeitet als Techniker in der Weißenfelser Stadthalle.

Weißenfels/MZ - Manchmal gehen Jubiläen nahezu unbemerkt vorüber. So wie jenes der Stadthalle, die längst zu einer Weißenfelser Selbstverständlichkeit geworden ist. Da dürfte ein Blick zurück bei manchem für einen Aha-Effekt sorgen: In diesem Sommer jährt sich die Eröffnung der Halle an der Beuditzstraße zum 20. Mal.