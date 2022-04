Die verzweifelte Suche nach entflogenen Graupapagei Ori

Friseurmeisterin Susanne Richter aus Langendorf vermisst Ori sehr. Der zahme Graupapagei ist ihr am Sonntag entwischt.

Weissenfels/MZ - Es sind nervenaufreibende Tage für die Langendorfer Friseurmeisterin Susanne Richter. Seit Sonntag sucht sie in jeder freien Minute nach ihrer Graupapageidame Ori. Zuletzt ist die am Dienstag in dem Weißenfelser Ortsteil gesehen worden. Für die Vogelhalterin sind es Tage zwischen Bangen und Hoffen.