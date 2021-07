Die unterschiedlichen Lebenswege der Drillinge aus Tagewerben

Tagewerben/MZ - Ein volles Haus hat es am Wochenende bei Familie Veith in Tagewerben gegeben. Erst schauten Jessica, Rebecca und Corinna in ihrem Elternhaus vorbei. Aus den 1998 geborenen Drillingen sind längst drei hübsche junge Frauen geworden und bis auf Jessica leben zwei schon seit Jahren in einer festen Beziehung. Gemeinsam wollten sie dann am Samstagabend zu einer Musikveranstaltung der Sputnik-Tour an den Südfeldsee. Rebecca und Corinna kommen öfter zu ihren Eltern Ines und Thomas. Jessica hingegen betont, dass sie auch sonnabends arbeiten muss und mitunter für Besuche die Zeit fehlt.

Das Trio ist viele Jahre im Gleichklang durchs Leben gegangen. Kindereinrichtung, Grundschule, Goethegymnasium und über ein Jahrzehnt hat man im Heimatort Volleyball gespielt. Doch irgendwann haben sich die Wege getrennt. Jessica lebt in einer Ein-Raum-Wohnung in Halle und arbeitet in der Saalestadt am Markt als Verkäuferin in der Filiale einer großen Schuhkette. In der elften Klasse hat sie das Gymnasium verlassen. „Ich konnte mit dem immensen Leistungsdruck nicht umgehen“, sagt sie. Sie ging mit dem erweiterten Realschulabschluss, erlernte den Beruf einer Ergotherapeutin und hat ein Jahr in einer Praxis gearbeitet. Doch dort musste sie zusätzlich organisatorische Aufgaben erledigen. „Und da hatte ich den Druck wieder“. Deshalb sattelte sie um und machte eine weitere Ausbildung als Einzelhandelskauffrau. „Ich glaube, dass alles aus einem Grund passiert und jetzt suche ich nur noch meinen Traumprinzen.“

Auch Rebeccas Weg verlief nicht geradlinig. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie zwischenzeitlich pausieren und hätte die elfte Klasse wiederholen müssen. Sie ging vor dem Abitur von der Schule, erlernte den Beruf einer Logopädin mit der erweiterten Fachhochschulreife. Mit einer 1,0 hat sie die Ausbildung geschafft und bekam sogar ein Bildungsstipendium. Rebecca war übrigens die erste, die vor fünf Jahren Tagewerben in Richtung Leipzig verließ, weil sie sich verliebt hatte. Die Eltern legten ihr keine Steine in den Weg und die Beziehung hält immerhin seit sieben Jahren. „Inzwischen arbeite ich als Logopädin.“ Und sie schwärmt vom Stadtteil Gohlis und der schönen Wohngegend dort. image_257-10261490_0719144409548.jpg Die Veith-Drillinge haben sich für das Foto extra auf eine Rutsche im Garten platziert. Unten sitzt die zuerst geborene Corinna, in der Mitte Jessica und oben Rebecca. Foto: Holger Zimmer oafIt46SGbfr61ch_c1dA4gz1f3 Geradliniger verlief der Weg von Corinna. Sie studiert fünf Jahre Psychologie an der halleschen Universität, hat den Bachelor als akademischen Grad in der Tasche und ihre letzte Prüfung mit einer glatten Eins geschafft. „Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich im nächsten April fertig werde.“ Inzwischen ist sie mit ihrem Freund zusammengezogen. Daneben hat sie im Krankenhaus „Bergmannstrost“ einen Nebenjob und es mit psychisch kranken Menschen zu tun. Deren Geschichten möchte sie nicht zu nah an sich heranlassen und strebt Arbeitspsychologie als Berufsziel an. Corinna ist als einzige dem Volleyballsport treu geblieben Gibt es noch Verbindungen zu alten Freundinnen?

Wenn die Schwestern auch unterschiedliche Wege gegangen sind, um sich beruflich zu etablieren, für ihre Gesundheit tun sie regelmäßig etwas. So geht Jessica ins Fitness-Studio, nutzt den Hula-Hoop-Reifen und macht auch Liegestütze. Sie geht spazieren, mit der Freundin baden und liest gern Biografien oder Erfahrungsberichte.

Bei Rebecca kommt neben dem Kraftraum noch das Wandern dazu. Da sei sie mit ihrem Freund bis zu sechs Stunden im Harz oder auf dem Malerweg in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Sie liest Psychothriller und Fantasy-Bücher. Und sie malt gern. „Ich bin die einzige von uns, die sich ein Tattoo hat stechen lassen.“ Da hat sie eine eigene Skizze mit ihren Vorstellungen vorgelegt. Aber manche ihrer Bilder verschenkt sie auch und sie finden Plätze an Wänden von Bekannten.

Corinna ist als einzige dem Volleyballsport treu geblieben. Auch sie hält sich fit, selbst wenn sie derzeit eine Handverletzung auskurieren muss. „Aber ich hoffe, dass ich beim PSV Halle bald wieder in der Mix-Mannschaft der Stadtliga auflaufen darf.“

Ob es noch Verbindungen zu alten Freundinnen gibt? Rebecca verneint und sagt, dass sie sich im Stich gelassen fühlte, als es ihr nicht gut ging. Doch Jessica trifft sich noch öfter mit Bekannten aus der Schulzeit und auch mit Corinna kommt sie mit Freundinnen zusammen, besucht man sich gegenseitig in Halle, Reichardtswerben oder in Naumburg. Da wird viel geredet, aber mitunter gibt es auch gemeinsame Filmabende.

Waren die Drillinge in Kindertagen faktisch unzertrennlich, hat sich das längst relativiert. Aus den Mädchen von einst sind junge Frauen geworden, die wissen, was sie wollen. So sagt Jessica: „Auch heute ist noch eine für die andere da.“ Und Corinna sagt: „Wir müssen Teamwork nicht lernen. Es ist einfach da.“ Eine Tatsachen, die auch Mutter Ines Veith glücklich macht, die sich mit ihrem Mann freut, wenn sich die Mädchen bei ihnen sehen lassen.