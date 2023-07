Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mehrfach stürzt ein Schauspieler in der Uniform eines Volkspolizisten von der Weißenfelser Katharinenstraße aus an einem geparkten Trabant vorbei in einen Hinterhof. Wen oder was er jagt – das muss vorerst noch geheim bleiben. Denn die Leipziger Filmproduktionsfirma Row Pictures möchte sich für ihren neuen Kinofilm mit dem Arbeitstitel „2 zu 1“ verständlicherweise noch nicht zu tief in die Karten schauen lassen.