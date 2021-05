Die Klosterfreunde kümmern sich um das älteste Gebäude der Stadt

Weißenfels - An jenen Tag kann sich Hans-Joachim Bürger noch genau erinnern. Es war die Höfische Weihnacht im Jahr 2011. „Die Menschen haben uns überrannt und wollten in die Klosterhöfe“, erzählt das Mitglied des Weißenfelser Bürgervereins Kloster St. Claren. Seit Anfang Mai jenes Jahres besteht der Verein offiziell, kann in diesen Tagen also auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken..

Die Teilnahme an der Höfischen Weihnacht war ein erster Höhepunkt im Leben eines jungen Vereins, der sich die Erhaltung des denkmalgeschützten Gebäudes und dessen sinnvolle Nutzung zum Ziel gesetzt hat. „Die Leute haben draußen Schlange gestanden und durch einen Mauerschlitz in den Kapitelsaal geguckt“, erzählt Bürger. Kerzen, Bilder und gregorianische Musik sorgten im Inneren für mystische Stimmung.

„Gebäude zum Anfassen“ für die Weißenfelser

Für jenen kurzen Blick durch den Mauerschlitz ins 13. Jahrhundert hatten die Freunde des Klosters vorher extra den Kirchhof hergerichtet, Schotter aufgebracht und Beleuchtung installiert. „Zwei Tage später mussten wir den Schlüssel wieder abgeben und alles zurückbauen“, erinnert sich Olaf Brückner, der heutige Vereinsvorsitzende.

Nach diesem ersten Erlebnis stand für den Verein fest: Sie brauchen Räumlichkeiten im Kloster, um daraus ein „Gebäude zum Anfassen“ für die Weißenfelser zu machen. Schrittweise ging es voran. Mit der Stadt wurden Nutzungsvereinbarungen für Räume des historischen Gebäudes getroffen, zuerst für den Kapitelsaal, später für das Refektorium, den einstigen Speisesaal der Nonnen. Beim Frühjahrsputz und anderen Arbeitseinsätzen legten die Vereinsmitglieder Hand an. Erste Veranstaltungen konnten stattfinden, so im Juli 2012 die Premiere des Dixielandfestivals.

„Es gab von Anfang an ein riesiges Interesse der Bevölkerung“

„Es gab von Anfang an ein riesiges Interesse der Bevölkerung“, weiß Eberhard Scheuer, der erste Vereinsvorsitzende. Innerhalb weniger Monate hatte der Verein seinerzeit knapp 100 Mitglieder. Heute sind es noch rund 70 mit einem Altersdurchschnitt von über 60 Jahren. „Neue Mitstreiter sind bei uns immer willkommen“, sagt Olaf Brückner.

Ein Blick in den Innenhof des Klosters St. Claren (Foto: Andreas Richter)

Schritt für Schritt haben die Ehrenamtler das Gebäude, das seit 1301 in der Altstadt steht, in den vergangenen zehn Jahren wieder ins Bewusstsein der Weißenfelser gerückt. „Viele wissen jetzt wieder, dass es in der Stadt ein Kloster gibt“, sagt Brückner. Dank unzähliger Veranstaltungen, die dem alten Gemäuer neues Leben einhauchten. Ob Lesungen, Auftritte von Musikern und Politikern, ob Obstausstellung und Martinsmarkt im Herbst oder die Höfische Weihnacht. Eberhard Scheuer hat Zahlen parat. Schon 2012 kamen insgesamt rund 3.000 Besucher zu den ersten Veranstaltungen. In den Folgejahren bis 2019 waren es jeweils zwischen 4.000 und 7.000 Besucher.

„Hier ist viel Arbeit in ein Konzept geflossen“

Doch das war nur die eine Seite. Im Hintergrund arbeiteten die Klosterfreunde an einem tragfähigen Konzept zur langfristigen Nutzung des Gebäudes. Lange Zeit war eine Herberge für Chöre aus der ganzen Republik im Gespräch. „Hier ist viel Arbeit in ein Konzept geflossen. Doch am Ende ist die Idee gescheitert, weil sich kein privater Investor dafür gefunden hat“, blickt Olaf Brückner zurück.

Eine entscheidende Weiche wurde schließlich an einem Septembertag im Jahr 2018 gestellt, als der Kreistag einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Bildungscampus am Rosalskyweg gefasst hat. „Der 17. September ist ein Feiertag für uns“, sagt Hans-Joachim Bürger überschwänglich. Immerhin liegt seitdem ein Konzept vor, wie das Kloster gegenüber dem Goethegymnasium künftig genutzt werden soll. Mittlerweile geht es spürbar voran. Erst vor kurzem wurden 1,3 Millionen Euro Fördermittel übergeben. Die Stadt wird das Kloster dem Landkreis übertragen.

Im Gebäude beginnen restauratorische Untersuchungen. Bei alldem wird der rührige Klosterverein mittendrin sein, wird das Geschehen begleiten. Fest steht laut Vorsitzendem schon jetzt: Der Verein bleibt im Kloster, wird künftig auch dort Räume nutzen können. Wenn die Bauarbeiten beginnen, dürfte es mit Veranstaltungen nach der Pandemie allerdings schwieriger werden. Spendengeld der Bürger soll für eine Ausstellung verwendet werden, die Geschichte und neue Zukunft des Klosters dokumentiert. (mz)