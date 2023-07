Organisatorin Bärbel Schmuck verabschiedet sich von zwei Veranstaltungen in der Saalestadt. Warum sie das tut und was sie nun vor hat.

Weißenfels/MZ - Die Gründerin des Kreativmarkts „GartenLust“ und der Kleiderbörse „KomMode“ in Weißenfels, Bärbel Schmuck, verabschiedet sich von beiden Veranstaltungen. Die Weißenfelserin möchte sich zukünftig kleineren Angeboten widmen, die in einem überschaubaren Rahmen stattfinden, aber weiterhin Anspruch und Niveau haben, erklärt sie. So ist ein neues Projekt der Frau der „Blütenzauber“. Das ist ein Markt, der am 16. Juli Premiere in der Orangerie in Großjena feiern wird.