Weißenfels - Wer diesen Samstagabend in einem Lokal am Weißenfelser Marktplatz einkehren möchte, der muss zuvor Eintritt für das Weißenfelser Stadtfest zahlen. Denn anders gelangt er gar nicht zur Gaststätte. In den sozialen Netzwerken hat dieser Fakt für reichlich Gesprächsbedarf gesorgt. Offenbar ist nicht jeder in der Stadt bereit, Eintritt für das reichhaltige Kulturprogramm zu bezahlen. „Überall sind Stadtfeste kostenlos. Aber Weißenfels ist immer speziell“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise.