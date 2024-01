Das Schloss prägt das Stadtbild in Weißenfels. Hier zu sehen auch ein Stück der bereits sanierten Mauer auf der Schlossterrasse.

Weißenfels/MZ. - Wenn man zwei Millionen Euro zu vergeben hat, dann sollte man das Gute schon persönlich tun. Das dachte sich wohl Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, und kreuzte in dieser Woche für ein paar Minuten am Weißenfelser Schloss Neu-Augustusburg auf. Im Gepäck hatte er einen dicken Scheck über Fördermittel in eben jener Höhe von rund zwei Millionen Euro für die Fortsetzung der aufwendigen Sanierungsarbeiten im und rund um den riesigen Barockbau. Insgesamt ist das geschnürte Förderpaket 2,55 Millionen Euro schwer. Die Stadt muss einen Eigenanteil von gut einer halben Million Euro stemmen.