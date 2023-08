Mann randaliert in Intercity Notbremse mehrfach betätigt, Scheibe eingeschlagen: Festnahme in Weißenfels und Gefängnis in Halle

Am Dienstag hat ein Mann in einem Intercity von Leipzig nach Karlsruhe randaliert. Er wurde in Weißenfels festgenommen und nach Halle in eine JVA gebracht. Was dem Mann alles vorgeworfen wird.