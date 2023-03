Bei der Sanierung von dem Hallenbad in Weißenfels gibt es seit vielen Wochen Probleme, seit Herbst 2020 ist sie gesperrt, Fortschritte gibt es keine. Richtet sich der Blick darum nun in die Vergangenheit?

Alle Räder stehen still am Weißenfelser Hallenbad.

Weissenfels/MZ - Es ist ein seltsamer Vorgang. Die Weißenfelser Stadtverwaltung und ihr Sport- und Freizeitbetrieb möchten in einem Gutachten aufarbeiten lassen, wie es zur Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels-West gekommen ist, die sich für beide zu einem Desaster entwickelt hat. Ein externer Gutachter soll dabei herausfinden, warum ab 2017 das Freibad in Langendorf saniert und ab dem Jahr 2018 erste Planungsleistungen für die Sanierung des Hallenbades in Weißenfels-West vergeben worden sind, wobei es doch einige Jahre zuvor eigentlich noch andere Pläne gegeben hatte. Noch 2013 hat der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes beschlossen, ein gemeinsames Sportbad in Langendorf zu errichten. Dieser Entscheidung war damals die Empfehlung einer Arbeitsgruppe vorausgegangen, welche sich mit der Zukunft der Bäderlandschaft in der Stadt beschäftigt hatte.