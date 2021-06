Der „weißer Riese“ in Weißenfels-Süd wächst

Der Neubau des NP-Markts in Weißenfels-Süd schreitet sichtbar voran. Was die nächsten Arbeitsschritte sind und wie die Anwohner das Projekt verfolgen.

Der Rohbau für den neuen NP-Markt in Weißenfels-Süd

Weissenfels - Fast schon monumental erhebt sich dieser Tage ein massiver Rohbau zwischen den Neubaublöcken im Weißenfelser Stadtteil Süd. Die Arbeiten an den Außenmauern dieses „weißen Riesen“, in den nach Fertigstellung ein moderner NP-Markt einziehen soll, befinden sich in den letzten Zügen. Als nächstes werden Ringanker eingebaut. Diese umlaufenden Bewehrungsringe sollen die Wände umfassen, sie so stabilisieren und auf ihnen wird anschließend der Dachstuhl aufgebaut und das Dach gedeckt.

Photovoltaik aufs Dach

Die Elemente des Dachstuhles werden aus Stahl bestehen und dieser Tage geliefert. Es muss Metall sein, denn es ist geplant, noch eine Photovoltaikanlage auf das Dach anzubringen. Diese Konstruktion würde ein Dachstuhl aus Holz in der Größe nicht tragen. In schätzungsweise 14 Tagen sollen diese Arbeiten beendet sein, sagt der Vorarbeiter der ausführenden Firma aus Parchim in Mecklemburg-Vorpommern, Roger Häcker. Dann gilt der Rohbau als fertiggestellt.

Sobald das Dach dicht ist, können die Arbeiter sich dem Fassaden- und dem Innenausbau widmen. Heißt, es kann verputzt werden, Elektrik wird verlegt, Fenster und Türen eingebaut, so Roger Häcker. Dieser Tage werden im Innenraum bereits Isolierpaneele eingebracht. Das sind spezielle Dämmelemente mit einer Oberflächenbeschichtung aus Aluminium beziehungsweise Stahl. Sie sind vorgefertigt und werden in dem Bereich eingebaut, in dem sich später die Kühlzellen befinden werden.

Neubau NP-Markt in Weißenfels (Südring): Im Gebäude werden Dämmelemente für die zukünftigen Kühlzellen eingebaut. (Foto: Holger Zimmer)

Auf dem Außengelände hat sich ebenfalls viel getan: Die großen Betonberge, die vom Abriss stammten, sind verschwunden. Sie werden geschreddert und sollen später als Unterbau unter dem zünftigen Parkplatz eingebracht werden. Parallel zum Innenausbau soll demnächst auch mit dem Bau der Außenflächen begonnen werden.

Wie die Bauarbeiter erzählten, verfolgen die Bewohner des Südrings die Bauarbeiten mit großem Interesse. So gebe es sogar einen Anwohner, der die Veränderungen regelmäßig fotografiere. Kein Wunder, denn schließlich sehnen viele der Eröffnung des neuen NP-Marktes entgegen. Schon die alte Kaufhalle, die noch aus DDR-Zeiten stammte und bis Ende 2020 einen NP-Markt beherbergte, war beliebt. Denn er war für die vielen im Südring wohnenden Senioren zu Fuß gut zu erreichen. Das Gebäude war aber veraltet.

Aufmerksame Beobachter

So schauten die Anwohner des Stadtgebietes zu, wie Ende des vergangenen Jahres die alte Kaufhalle abgerissen wurde. Sie erlebten mit, wie für den Neubau Stahlträger über der Bodenplatte montiert und dann einbetoniert wurden. Sie konnten anschließend beobachten, wie danach der Rohfußboden aufgetragen wurde und Streifenfundamente aus Beton gegossen wurden. In den vergangenen Tagen wuchsen die Mauern sichtbar in die Höhe.

Der neue Einkaufsmarkt soll eine Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern besitzen. Zukünftig soll dort mehr Personal arbeiten und außerdem ein deutlich größeres Sortiment angeboten werden. Der Markt selbst wird neben dem Verkaufsraum einen Sozialtrakt für die Mitarbeiter, ein Lager und ein Kühlhaus besitzen. Wann genau Eröffnung sein soll, dazu will sich der Handelskonzern Edeka Minden, zu dem die Kette NP gehört, kommende Woche äußern. (mz)