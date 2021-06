Der Weißenfelser Wahl-Krimi

Anders als auf Landesebene lieferten sich CDU und AfD in der Saalestadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis zum Schluss blieb spannend, wer gewinnt.

Weissenfels - Im Duell um das Direktmandat im Wahlkreis Weißenfels haben sich Amtsinhaber Marcus Spiegelberg (AfD) und die CDU-Herausforderin Elke Simon-Kuch am Sonntagabend lange Zeit ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Erst kurz nach 22 Uhr konnte sich Elke Simon-Kuch etwas absetzen. Sie verfolgte den Wahlausgang mit Unterstützern im Weißenfelser Eiscafé Del Mar. Dort stieg zu später Stunde die Zuversicht auf einen Sieg. Die 50-jährige Unternehmerin bedankte sich unabhängig vom Wahlausgang bei allen Wählern und Unterstützern für das Vertrauen. Und unterstrich insbesondere die Rückendeckung durch ihren Ehemann.

Amtsinhaber Marcus Spiegelberg zeigte sich zur Stimmabgabe am Morgen noch zuversichtlich, das Direktmandat zu verteidigen. Kurz vor Redaktionsschluss wollte er das Ergebnis noch nicht kommentieren. Zu nah lagen Elke Simon-Kuch und er beieinander. Das Ergebnis des letzten Wahlbezirks blieb bis 22.30 Uhr offen.

„Hier müssen Veränderungen her“

Geschockt von den Ergebnissen seiner Partei auf Landes- und Kreisebene zeigte sich Mathias Baum, der Direktkandidat der Linken. „Hier müssen Veränderungen her“, erklärte er am frühen Sonntagabend im Weißenfelser Rathaus. Er hält eine andere Ausrichtung seiner Partei für notwendig und will die Wahlergebnisse nun erstmal mit seinen Parteikollegen auswerten.

Im Rathaus hatte auch der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) die Wahl verfolgt. Er zeigte sich überrascht, dass Spiegelberg angesichts seiner Bilanz als Landtagsabgeordneter in den vergangenen Jahren das Rennen so lange offen halten konnte. Positiv bewertete der Rathauschef, dass die CDU landesweit deutlich vor der AfD lag und hofft nun auf eine schnelle Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt.

„Die Linie hinter mir ist sehr knapp“

An der dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit auch die SPD von Rüdiger Erben beteiligt sein. Dem war es wie schon bei der vergangenen Landtagswahl nicht gelungen, das Direktmandat in Weißenfels zu gewinnen. Mit persönlichen Zustimmungswerten, die deutlich über denen seiner Partei im Land lagen, zeigte sich der SPD-Abgeordnete zwar zufrieden. Die Enttäuschung über das Abschneiden der SPD wog aber schwer. Über den sechsten Platz auf der Landesliste gelang Rüdiger Erben der erneute Einzug ins Parlament. Das mache ihn froh. „Die Linie hinter mir ist sehr knapp“, gestand er. Das bedeutet - ein Prozentpunkt seiner Partei weniger und er hätte den Einzug auch verpassen können.

Unklar war am Wahlabend, ob es mit Maximilian Gludau (FDP) noch ein weiterer Weißenfelser über die Landesliste in den Landtag geschafft hat. „Ich bin weder drin noch draußen“, sagte Gludau, der auf Listenplatz acht seiner Partei ins Rennen gegangen ist. Möglich, dass die Freien Demokraten sechs bis acht Sitze im neuen Landtag bekommen, dies hängt aber nicht nur von den Prozentpunkten, sondern auch von möglichen Überhangs- und Ausgleichsmandaten ab. „Das wird ein langer Abend für mich, alles wird bis zur letzten Minute offen sein“, sagte der 22-Jährige.

In Naumburg setzte sich im Duell um das Direktmandat CDU-Bewerber Daniel Sturm deutlich gegen AfD-Kandidatin Lydia Funke durch. Im Wahlkreis Zeitz konnte die AfD hingegen einen Erfolg über die CDU im Duell um das Direktmandat verbucht haben. Hier lag Lothar Waehler aus Gutenborn vorne. (mz)