Der Traum vom neuen Kino im „Gloria“ ist endgültig vorbei

Was im ehemaligen Lichtspieltheater jetzt geplant ist.

Das ehemalige Lichtspieltheater "Gloria" in Weißenfels

Weißenfels/MZ - Wenn noch irgendjemand in Weißenfels ernsthaft darauf hoffen sollte, dass aus dem ehemaligen Lichtspieltheater „Gloria“ wieder ein Kino wird, dann sollte er sich davon endgültig verabschieden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung jedenfalls hat auf seiner jüngsten Sitzung die Weichen für einen „Indoorspielplatz und Aufenthaltsort für alle Generationen“ in dem seit Jahrzehnten leerstehenden Haus an der Merseburger Straße gestellt. Bei neun Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde dem Stadtrat eine entsprechende Empfehlung gegeben.