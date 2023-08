Sebastian Busch leitet ab September die Stadtwehr. Wie er sein Ehrenamt sieht und an welchen Themen er dranbleiben will.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Ein klassischer Neustart wird es wohl nicht sein, der Sebastian Busch am 1. September erwartet. Immerhin ist der 37-Jährige mittlerweile mehr als zehn Jahre lang bei der Weißenfelser Feuerwehr. Nun muss er noch etwas mehr Verantwortung schultern: Ab 1. September ist Busch, bisher schon stellvertretender Stadtwehrleiter, Chef der gesamten Weißenfelser Feuerwehr mit mehr als 340 ehrenamtlichen Einsatzkräften. Auf einer Versammlung mit den Vertretern der Ortswehren hatte Busch im Juni 13 von 14 möglichen Stimmen erhalten. Als Stellvertreter wurde David Abram, bisher Ortswehrleiter in Naumburg, gewählt. Beide Personalien müssen auf der Sitzung des Stadtrates am 31. August noch formal bestätigt werden. Busch löst Frank Berszuck ab, der als Abteilungsleiter Brandschutz in die Stadtverwaltung gewechselt ist.